Pedemontana: incontri ed eventi pro e contro l’opera

Pedemontana resta sempre un tema di estrema attualità e anche gli incontri pubblici e le manifestazioni sull’argomento sono davvero tanti in Brianza.

Pedemontana: incontri ed eventi a Vimercate

A Vimercate il prossimo 2 dicembre alle 21 all’auditorium della biblioteca è in programma “Pedemontana progetto e ricadute”, una tavola rotonda coordinata da Giovanni Sala leader del centrodestra locale, dove prenderanno parola Andrea Monti consigliere regionale della Lega, l’ingegnere Sabato Fusco direttore generale di Autostrade Pedemontana. “ Il tema di Pedemontana è molto caldo e dibattuto in queste settimane, per cui vorremmo con questo convegno alzare lo sguardo e approfondire i molti aspetti che un’opera di questa importanza riveste per il nostro territorio per lo sviluppo economico e considerando anche l’importanza dell’impatto sull’ambiente e l’urbanistica dei territori attraversati, nonché sulla qualità della vita di chi nelle nostre città vive e lavora – hanno fatto sapere gli organizzatori dell’evento -. Partendo dai dati di realtà e dai contenuti tecnici e operativi dell’opera stessa”. All’iniziativa prenderanno parte anche i consiglieri regionali Alessandro Corbetta della Lega, Federico Romani di Fratelli d’Italia, il presidente della Provincia di Monza Luca Santambrogio e il suo vice Riccardo Borgonovo.

Pedemontana: incontri ed eventi degli ambientalisti

C’è chi invece il prossimo 17 dicembre scenderà in strada per dire no a Pedemontana come gli ambientalisti, che hanno aggregato per l’occasione una ventina di associazioni. La manifestazione di protesta lungo le tratte B2, C e D Breve si intitola “Viviamo la Brianza, fermiamo Pedemontana è tempo di scegliere”.” È giunto il tempo di scegliere da che parte stare. Se dalla parte di chi Pedemontana non la vuole, o da quella di chi la vuole. Ora non è più data una terza possibilità. Regione Lombardia non accetta nessuna modifica per mitigarne l’impatto” hanno fatto sapere i sodalizi. Gli stessi gruppi a difesa del territorio sostengono che “Pedemontana non rappresenta per la Brianza la soluzione ai problemi viabilistici sulla direttrice est-ovest e insistere per volerne il completamento è da irresponsabili”. Inoltre Alberto Colombo di Sinistra e Ambiente di Meda presentando l’iniziativa ha sottolineato che “per noi la partita non è ancora finita e soprattutto per le tratte B2 e C abbiamo avuto o sindaci dormienti o che si sono mossi singolarmente per parlare con la Regione, invece quello che serve è una presa di posizione forte e unica, proprio per questo vogliamo fare una manifestazione per tutto il territorio e non suddiviso per le tratte”. Promuovono la mobilitazione: Associazione Colli Briantei, Alternativa Verde Desio, Coordinamento No Pedemontana, Comitato Ambiente Bovisio Masciago, Legambiente circolo Gaia Usmate e Velate, Legambiente circolo Laura Conti di Seveso, Legambiente Seregno , Lista Altra Bovisio, Lista Passione Civica Cesano M, Sinistra e Ambiente Meda, Impulsi Sostenibilità e Solidarietà Meda, ImmaginArcore, Meltingpot Arcore, Gas Vitale Arcore, Seveso Futura, Un Parco per Bernareggio, Comitato Fermaecomostro tratta D breve, gruppo No Pedemontana Lesmo, comitato PedemontaNO di Vimercate.