Monza: i comitati ambientalisti chiedono di annullare la proroga urbanistica

Il Coordinamento dei comitati cittadini di Monza contro l’amministrazione Pilotto che a cinque mesi dall’insediamento «ha già smentito il programma elettorale per quanto riguarda la promessa di consumo negativo di suolo relativamente al Piano di governo del territorio», dice il portavoce del Coordinamento, Giorgio Majoli.

Di questo si parlerà venerdì 25 novembre, in occasione di una conferenza stampa. Il problema è la proroga del documento di piano introdotta nella delibera di approvazione della variante normativa, voluta dalla precedente giunta Allevi proprio negli ultimi mesi del mandato. Una proroga che il Coordinamento dei comitati reputa illegittima e che di fatto rinnova per altri cinque anni, fino al 2027, il documento di piano e tutti gli ambiti di trasformazione che (in teoria) sarebbero già scaduti lo scorso maggio, ma che in virtù della proroga rimarranno in essere ancora per cinque anni.

Monza: la proroga e la richiesta dei comitati

«Nel programma Pilotto si legge della volontà di procedere a un consumo negativo di suolo a partire dalla scadenza del documento di piano vigente a maggio 2022 – spiega Majoli – oggi gli amministratori dicono che quel passaggio è un refuso. Abbiamo parlato anche con l’assessore Marco Lamperti che ci ha detto che intende contrattare ogni singolo ambito di trasformazione. Secondo noi del Coordinamento dei comitati invece si dovrebbe annullare la proroga citata nella delibera della variante e non rinegoziare alcun ambito di trasformazione. Chiediamo che, nel rispetto del programma elettorale, si lavori davvero a un nuovo piano a consumo negativo di suolo».

Gli ambiti di trasformazione a Monza sono 42, a cui si aggiungono altri 445.000 metri quadrati di ambiti compatibili con le trasformazioni.