Monza, la Lega attacca sulla pulizia delle strade: «Una strage di multe»

A Sant’Alessandro e attorno alle Grazie Vecchie, a Monza, è quasi impossibile rispettare il divieto di sosta negli orari della pulizia delle strade: il leghista Simone Villa rilancia il grido d’allarme degli abitanti di alcuni quartieri.

Monza, la Lega attacca sulla pulizia delle strade: «In diverse zone penalizza i residenti»

«Assistiamo a una strage di multe senza che ci sia stata una adeguata campagna di comunicazione – afferma il consigliere comunale – in diverse zone della città l’organizzazione dello spazzamento sta penalizzando i residenti che non riescono a trovare alternative a causa della carenza di parcheggi. L’obiettivo della giunta è fare cassa, non rendere un po’ meno ardua la vita dei monzesi ragionando per tempo sui provvedimenti che adotta».