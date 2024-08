Monza: la colonia felina e la porta murata, appello per sfamare i gatti di San Biagio

Rischiano di morire di fame i gattini “senza padrone” (per parafrasare una nota canzone dello Zecchino d’Oro) di una parte del quartiere San Biagio a Monza. A lanciare l’allarme è il gruppo I mici delle stelle, sempre molto attento alle sorti dei felini, monzesi e non solo. Alcuni gattofili hanno notato che i mici appartenenti a una colonia felina regolarmente censita non riescono più ad accedere all’area in cui erano soliti alimentarsi in via Monti e Tognetti perché il passaggio che utilizzavano abitualmente è stato murato.

Monza: la colonia felina e la porta murata, mobilitati i volontari del gruppo I mici delle stelle

I gatti abitano in una vicina area dismessa recintata ed erano soliti trovare la loro pappa nella zona che ora è diventata off limits. I volontari hanno già contattato “gli enti preposti” ma, ammettono sconsolati: “temiamo che i tempi di intervento siano troppo lunghi”. Da qui l’appello a coloro che si occupano regolarmente della colonia felina e ai residenti della zona (soprattutto delle vie Sirtori e Cattaneo) per fare in modo che i gatti possano essere sfamati.

Monza: la colonia felina e la porta murata, «necessario intercettare gli animali al più presto»

«È necessario intercettare gli animali al più presto e soprattutto portare loro da mangiare – spiegano i gattofili de I Mici delle stelle – altrimenti corriamo il rischio reale che questi gatti muoiano di fame». Una situazione delicata che merita massima attenzione perché, a causa della muratura, non ci sono altri punti per collocare il cibo dall’esterno e i gatti si trovano spaesati e non sanno più dove recarsi per trovare nutrimento. Senza tralasciare possibili rischi come quelli di pericolose incursioni dei felini lungo la strada alla ricerca di qualcosa da mettere sotto i denti. Per informazioni utili è possibile scrivere a imicidellestelle@gmail.com oppure a coloniefeline@enpamonza.it.