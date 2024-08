Enpa e l’allarme abbandoni ad agosto: sei in due settimane, il cane Gimbo lasciato legato a una panchina

Niente da fare: agosto 2024 non farà parte del calendario dei mesi felici per gli amici a quattro zampe. Lo raccontano gli abbandoni registrati anche quest’anno dall’Enpa: sei in due settimane, nonostante il lavoro di sensibilizzazione svolto sul territorio.

Enpa e l’allarme abbandoni ad agosto: la micetta nel trasportino

A a partire dal 9 agosto in cui in via Marche a Monza è stato visto un trasportino per gatti, senza proprietari intorno. E dentro, appunto, una gatta, anzi una gattina femmina, spaventata da quello che le stava accadendo. Gattini, micetti anche pochi giorni fa, il 19 agosto, quando alla riapertura del canile gli operatori hanno trovato davanti al cancello alcuni cuccioli appena nati, con ancora il cordone ombelicale e gli occhi semichiusi: erano su uno straccetto, nemmeno in una scatola, annota l’Enpa.

Monza Enpa MB Pitbull Gimbo con volontaria

Enpa e l’allarme abbandoni ad agosto: il pitbull legato alla panchina e poi salvato dal Villoresi

Tra i rinvenimenti anche l’ennesimo pitbull lasciato legato a una panchina nel parco di via Cederna sempre a Monza: avvistato da una volontaria, è scappato mentre la donna chiamava l’accalappiatore e rientrava a casa per lasciare il proprio cane, ma è stato poi ritrovato dopo essere caduto nel Villoresi e salvato da un cittadino che passava. È un maschio di circa tre anni, molto spaventato, risultato in buone condizioni di salute “ma naturalmente privo di microchip“. È stato chiamato Gimbo.

Monza Enpa MB topo al rifugio Monza Enpa MB capra Usmate Velate Monza Enpa MB Micetti presso volontaria

Enpa e l’allarme abbandoni ad agosto: il topo, la capra e il pitone

C’è anche un topo domestico, quello recuperato a Muggiò dove è stato abbandonato dal proprietario di un’auto vista da un ragazzo che non ha avuto il tempo di segnarsi la targa. E infine: il 9 agosto è stata la volta di una capra che vagava per Usmate Velate: “Senza marche di identificazione. Questi animali non vengono normalmente abbandonati ma sono quasi sempre fuggitivi da piccoli allevamenti illegali che servono per fornire animali da macellare abusivamente“, analizza Enpa.

Il 17 agosto è stato ritrovato un pitone reale che girava per Agrate Brianza, “quasi sicuramente abbandonato“.