L’appello di Enpa per il cane Noir, da più di un anno in canile e pronto per una famiglia

Più di un anno vissuto in un canile, dal mese di marzo a Monza: il cane Noir cerca una famiglia. La sua storia è stata resa nota da Enpa Monza e Brianza. Noir, nato nel gennaio 2022 e senza microchip, era stato accalappiato a Giussano nel 2023 e da allora è stato in un canile pubblico prima di approdare nel rifugio di via San Damiano 21 a Monza.

L’appello di Enpa per il cane Noir: accalappiato a Giussano nel 2023, ha “superato tanti suoi limiti”

Cane Noir impaurito dopo l’arrivo al canile

Un cane inavvicinabile e definito quasi selvatico, diffidente e difficile da conquistare. È iniziato così il lavoro con un istruttore cinofilo Enpa del canile per un piano di recupero comportamentale su misura per lui. Un passo alla volta, grazie anche all’aiuto degli altri cani Mariella, Pasqua e Abrakadabra che lo hanno via via coinvolto in giochi e corse, Noir ha trovato una sua dimensione.

E oggi, “benché resti un cane che va gestito con pazienza e sia ancora molto timido nei confronti degli estranei – sottolinea Enpa – è riuscito a superare così tanti suoi limiti da essere capace di camminare anche da solo fuori dal canile, godendosi appieno delle belle passeggiate”.

L’appello di Enpa per il cane Noir: il tipo di famiglia adatto

Per lui Enpa cerca una casa, “meglio se con giardino”, in un luogo tranquillo, con persone con esperienza di cani e molta pazienza: “Che lo guidino sulla via di ulteriori miglioramenti. Andrebbe benissimo anche una famiglia in cui sia già presente un altro cane che possa fargli da guida. Le esperienze fatte da Noir prima del suo arrivo in canile non si cancellano e vanno sempre tenute in considerazione. Precisiamo che per lui è previsto un percorso di conoscenza da effettuarsi in canile prima di poterlo portare a casa: cerchiamo quindi futuri adottanti che non abitino troppo lontano dalla nostra zona”.

Chi fosse interessato può scrivere a canile@enpamonza.it e prenotare un appuntamento per conoscerlo.