Enpa MB cerca genitori in prestito per i gattini: l’identikit dell’asilante

Chi può prendere in affido un gattino? È l’appello di Enpa Monza e Brianza per far fronte alle situazioni difficili degli animali, anche piccolissimi, attraverso l’Asilo dei cuccioli, attivo fin dal 2005. In pratica l’ente ricerca mamme e papà “in prestito” che possano offrire ai cuccioli “un ambiente sicuro e amorevole” fino a quando non saranno pronti per la vaccinazione e una futura adozione.

Enpa MB cerca genitori in prestito per i gattini: i requisiti

Una rete di volontari per far vivere i gattini nei primi mesi di vita in un ambiente più accogliente rispetto al gattile: per questo la sistemazione ideale è in uno spazio dedicato, separato da altri animali di casa (per ragioni sanitarie), ma soprattutto una grande disponibilità di tempo.

A seconda della disponibilità, infatti, gli asilanti possono ricevere in affido gattini dall’asilo nido, che necessitano di essere allattati a biberon o richiedono attenzioni sanitarie particolari o sono in fase di svezzamento, o dalla scuola materna, più grandicelli e autonomi ma per i quali è comunque necessaria una buona presenza in casa per la socializzazione e il monitoraggio sanitario.

Enpa MB cerca genitori in prestito per i gattini: come proporsi

Detto questo, chi pensa di essere interessato a diventare una mamma o papà in prestito e vuole saperne di più su come collaborare può contattare Enpa per valutare un incontro conoscitivo e l’inizio di una collaborazione (mail asilo.cuccioli@enpamonza.it)

Enpa MB cerca genitori in prestito per i gattini: chi vuole aiutare ma non ha tempo

Chi invece volesse rendersi utile, ma senza tempo o possibilità di ospitare i gattini, può aiutare con gli alimenti solidi per gattini in corso di svezzamento (dalle 6 settimane in poi). In questo caso Enpa consiglia “Schesir Kitten Care (0-6 mesi)” oppure “Mother & Babycat Mousse” della Royal Canin, oppure Petreet Cat Kitten vellutate pollo con latte di capra.