Monza: incidente tra un’auto e un autoarticolato in galleria, un ferito lieve

Finito con l’auto contro un autoarticolato in galleria, a Monza, lungo viale Fermi, se l’è cavata con lievi ferite, trasportato in codice verde all’ospedale. Il sinistro è accaduto venerdì 1 marzo attorno alle 11 del mattino.

Monza, dopo l’urto con il camion collisione contro la parete della galleria

Dopo l’urto con il camion, avvenuto per cause ancora da accertare, l’autovettura ha finito la sua corsa sbattendo contro la parete della galleria. Sul posto, per soccorrere il ferito e per il ripristino delle condizioni di sicurezza, sono arrivati i vigili del fuoco con un’autopompa dalla sede centrale di Monza e un carro fiamma da Lissone.