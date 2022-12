I vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza sono intervenuti poco dopo le 22 di giovedì 1 dicembre con alcune squadre per spegnere un incendio che si è sviluppato per cause in via di accertamento all’interno dell’isola ecologica di Monza, in via delle industrie. Non ci sarebbero feriti.

L’intervento dei vigili del fuoco all’isola ecologica di Monza