Incendio di un furgone a Lissone, sul posto i vigili del fuoco

Vigili del fuoco del Comando provinciale impegnati in via Aliprandi a Lissone nel primo mattino di mercoledì 16 novembre per l’incendio di un furgone. Sul posto sono state inviate l’autopompa del distaccamento di Lissone e quella del distaccamento di Desio. L’intervento è iniziato poco prima delle 6.30. Non ci sarebbero feriti né altri mezzi coinvolti. Indagini in corso per verificare l’ordine del rogo.

I vigili del fuoco a Lissone