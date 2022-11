Si incendia il tetto di una abitazione a Lazzate, sul posto i vigili del fuoco con vari mezzi

Vigili del fuoco del Comando provinciale di Monza e Brianza al lavoro dalle 16 di lunedì 7 novembre per un incendio che ha interessato il tetto di una abitazione a Lazzate, in via Trento e Trieste verosimilmente per un problema alla canna fumaria. Sul posto sono state inviate le autopompe del distaccamento di Seregno, il mezzo di elevazione tridimensionale del distaccamento di Desio, l’autobotte del distaccamento di Carate e di Lazzate. Inoltre sono state inviate l’autopompa e l’autoscala del distaccamento di Legnano. Presenti anche in carabinieri.