Monza: scatta l’allarme antincendio alla scuola De Amicis, era solo un guasto

Almeno tre mezzi dei vigili del fuoco e un’ambulanza in via precauzionale alla scuola primaria De Amicis di Monza, nella tarda mattinata di lunedì 24 ottobre, ma fortunatamente si è trattato solo di un guasto agli impianti.

Scuola De Amicis a Monza: l’allarme, l’evacuazione, il rientro

Tutto è successo poco prima delle 11.30, quando l’allarme anticendio della scuola che si trova immediatamente dietro la procura e il tribunale monzesi, si è innescato. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco e un’ambulanza dell’Avps, ma non sono stati necessari. Mentre procedeva infatti ordinatamente il piano di evacuazione dell’edificio, i pompieri hanno verificato che l’allarme era scattato per un malfunzionamento dell’impianto. Alunni e insegnanti hanno potuto così tornare subito in classe.