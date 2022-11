Vimercate: brucia un’auto nel parcheggio sotterraneo delle Torri Bianche

Coltre di fumo alle Torri Bianche a Vimercate per un‘auto bruciata. Martedì mattina 15 novembre una vettura posteggiata in un parcheggio sotterraneo nei pressi della palestra Gclub è stata avvolta dalle fiamme per incuria.

Vimercate: brucia un’auto e l’intervento dei vigili del fuoco

Immediatamente sono stati allertati gli agenti della Polizia Locale di Vimercate e i vigili del Fuoco di Monza, che sono riusciti in breve tempo a delimitare e spegnere l’incendio.

Vimercate: brucia un’auto e nessun ferito

Fortunatamente non ci sono state conseguenze per nessuno, mentre qualche passante ha filmato il fumo nero che si alzava nel quartiere vimercatese. L’auto è ormai ridotta a una carcassa.