Brugherio: scoppia un incendio in casa e la famiglia viene evacuata

Sono stati attimi di panico quelli vissuti nel pomeriggio di martedì 8 novembre a Brugherio, in via Dante al civico 20, molto vicino sia al centro sia a viale Lombardia, strada di grande scorrimento che collega la città brianzola a Milano.

Brugherio: scoppia un incendio senza feriti

All’interno di una abitazione popolata da una famiglia di 6 persone, composta da madre e 5 figli, tutti minore di età, è scoppiato un incendio che ha distrutto la loro casa e ha reso inagibile l’appartamento sovrastante a causa dei danni strutturali all’impianto elettrico, provocati dall’evento. Sul luogo sono intervenuti i Vigili del fuoco, gli agenti della Polizia Locale e un’ambulanza del 118. Per fortuna la famiglia che viveva all’interno del fabbricato non ha riportato conseguenze fisiche rilevanti, nè tantomeno possibili danni da intossicazione, come hanno avuto modo di constatare i paramedici intervenuti sul luogo.

Brugherio: scoppia un incendio e i servizi sociali

Tutto ciò accadeva intorno alle 14,30. Le cause che hanno dato origine alle fiamme non sono in realtà ancora note, anche se si è vociferato di un materasso posto all’interno della casa, incendiatosi non si sa bene come. In seguito si recavano in loco anche alcuni operatori dei servizi sociali della città a supporto della famiglia sfollata, che necessita ovviamente di una abitazione provvisoria, fino a quando la loro non sarà resa di nuovo abitabile.

Brugherio: scoppia un incendio e la chiusura della strada

Inoltre, per consentire ai soccorsi di mettere in sicurezza il luogo e prestare aiuto alle persone coinvolte, è stata necessario chiudere al traffico via Dante. Questo ha avuto naturalmente pesanti ripercussioni sul traffico, anche nelle vicine arterie di via Marsala, via Kennedy e viale Lombardia, percorse da numerosi automezzi sia nelle ore diurne che nelle prime ore della sera, quando i pendolari rientrano a casa dal luogo di lavoro.