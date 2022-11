Vigili del fuoco al lavoro a Lentate sul Seveso, per l’incendio di una vettura

I vigili del fuoco del distaccamento di Seregno, con la loro autopompa, sono intervenuti nel tardo pomeriggio di sabato 26 novembre a Lentate sul Seveso, per la precisione in via Roma, per l’incendio di una vettura che era in marcia. Per domare le fiamme, partite dal vano motore, è stato necessario ricorrere alla schiuma, mentre il centro del paese è stato invaso dal fumo.

Vigili del fuoco: la donna al volante sta bene

L’incendio della vettura

Al volante del mezzo c’era una donna anziana, che per fortuna come unica conseguenza ha riportato un grande spavento. La strada è stata chiusa al traffico per consentire l’effettuazione dei lavori. Per la disciplina della circolazione, sul posto, oltre alla polizia locale, sono arrivati anche i carabinieri di Lentate sul Seveso e la protezione civile.