Negozio di Limbiate interessato da un incendio nella notte tra mercoledì 16 e giovedì 17 novembre. L’allarme è scattato attorno alle 3 in via Achille Grandi. Sul posto dalla Centrale operativa del Comando provinciale dei Vigili del fuoco sono state inviate l’autopompa del distaccamento di Desio e l’autobotte e il modulo di supporto del distaccamento di Bovisio. In corso di valutazione le cause dell’incendio. Presenti anche i carabinieri della stazione di Limbiate.

I mezzi intervenuti a Limbiate