Monza: il piccolo Simone lotta contro la leucemia insieme ai tifosi del Como

Simone è un bambino comasco, e a differenza dei suoi coetanei non si sta godendo il sole dell’ultimo mese di vacanza prima del rientro a scuola. Con la forza dei suoi solo otto anni sta lottando contro una forma aggressiva di leucemia in una stanza dell’ospedale San Gerardo di Monza. Accanto a lui ci sono i suoi genitori che non lo lasciano mai. Ma non solo.

Monza: il piccolo Simone lotta e la raccolta fondi

La battaglia di Simone è condivisa e sostenuta da molti amici, molti dei quali il piccolo nemmeno conosce. Sara Grisoni, la mamma di un compagno di classe di Simone ha deciso di lanciare una raccolta fondi on line per sostenere almeno economicamente la famiglia del piccolo. Solo due giorni fa, il 18 agosto, la petizione è stata pubblicata sulla piattaforma gofundme con il titolo “Un aiuto per Simone, il nostro guerriero…”. In poche ore la generosità di tanti ha permesso di raccogliere già 3.841 euro, ma l’obiettivo fissato è di 10.000 euro. «La famiglia di Simone ringrazia tantissimo per tutto il sostegno e la vicinanza che sta ricevendo – spiega Sara Grisoni – e ha deciso che per aiutare non solo Simone ma tutti i bambini che come lui stanno lottando contro questa malattia, il ricavato sarà devoluto anche alla ricerca scientifica».

Monza: il piccolo Simone lotta e il sostegno dei tifosi del Como

La raccolta fondi promossa dai compagni di classe del piccolo guerriero è stata condivisa e rilanciata anche dal team dei Pesi Massimo Como. Il nonno di Simone, fino a pochi decenni fa, ha indossato la maglia del Como sul campo da gioco, e così i tifosi lariani hanno deciso di aiutare il bambino. Sulla propria seguitissima pagina Facebook hanno riportato l’appello e l’idea del crowdfunding.

«I Pesi Massimo cercheranno di stare vicino a Simone e di rendersi utili come potranno – spiegano i tifosi -. Il poco di ciascuno può diventare molto per chi ha bisogno. Questo è sempre stato il nostro credo e non smetteremo mai di crederci».

Il primo aiuto concreto si vedrà in occasione della prossima gara interna contro il Brescia. «Avremo a disposizione gli ultimi biglietti della grande lotteria organizzata insieme agli Eagles Cantù», aggiungono i Pesi Massimi.

La battaglia di Simone contro la malattia continua, ma ora ha accanto a sè dei supporter in più a sostenere la sua partita più importante.