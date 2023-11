Monza: il pallone firmato Palladino e Pessina per il nuovo campo dell’oratorio di Cristo Re

Hanno usato un pallone speciale i ragazzi dell’oratorio di Cristo Re a Monza per inaugurare il nuovo campo da calcio in erba sintetica. Il 25 novembre il calcio d’inizio del torneo organizzato per l’occasione è stato fatto con il pallone donato dall’Ac Monza, autografato dal mister Raffaele Palladino e dal capitano Matteo Pessina.

Monza: nuovo campo di Cristo Re, giornata di festa con quattro squadre

Sul (nuovo) campo si sono sfidate quattro squadre, in un torneo tutto interno all’oratorio Marvelli: la squadra con gli atleti della polisportiva San Francesco, quella con gli animatori dell’oratorio e poi la compagine dei genitori e il team con gli altri adulti dell’oratorio. A benedire il campo è stato don Andrea Nocera, referente della parrocchia di Cristo Re e super tifoso di calcio (e del Monza). Accanto a lui anche il presidente della polisportiva della comunità pastorale, Mauro Radice.

Monza: nuovo campo di Cristo Re, estratti i biglietti per l’Ac Monza della sottoscrizione a premi

Ma soprattutto è stata la giornata dei bambini e dei ragazzi, un giorno di festa che è durato fino a sera. Attesissima anche l’estrazione dei biglietti vincenti della sottoscrizione a premi, che ha consegnato a quattro vincitori otto biglietti per assistere agli incontri Monza-Fiorentina e Monza -Genoa all’U – Power Stadium: tribuna gold, con hospitality inclusa per il primo estratto e tribuna gold per il secondo.