Monza: il nuovo campo dell’oratorio di via Tosi regala ingressi all’U-Power Stadium

Sarà inaugurato il 25 novembre il nuovo campo in erba sintetica all’oratorio Marvelli di via Tosi a Monza. «Finalmente abbiamo un campo da calcio degno di questo nome, prima i ragazzi erano costretti a giocare su un terreno sabbioso e brullo, ora abbiamo un campo di tutto rispetto», ha spiegato don Andrea Nocera, referente della parrocchia di Cristo Re.

Monza: l’inaugurazione del nuovo campo dell’oratorio di via Tosi accompagnato dall’estrazione a premi biancorossi

La giornata d’esordio si aprirà con la benedizione del campo, alle 11, e il fischio di inizio della partitella inaugurale. Dalle 13 alle 17 si disputeranno gli incontri del torneo a sei squadre organizzato per l’occasione. Per tutta la giornata sarà aperta al pubblico la cucina e ci sarà anche l’attesa estrazione a premi. In palio ci sono otto biglietti per andare allo stadio U – Power per seguire il Monza. Gli appassionati dei biancorossi potranno sperare di aggiudicarsi il primo premio: due ingressi in tribuna gold, con hospitality inclusa per il match Monza-Fiorentina del 22 dicembre e poi ancora due ingressi in tribuna gold per lo stesso incontro al secondo estratto.

Il terzo premio sono altri due ingressi in tribuna est primo livello per Monza-Genoa del 10 dicembre e altri due ingressi per la stessa partita in tribuna est secondo livello al quarto estratto. L’estrazione si svolgerà a mezzogiorno sul campo da calcio. I biglietti per partecipare all’estrazione sono disponibili in segreteria.

Monza: il nuovo campo dell’oratorio di via Tosi, parla don Nocera

«Io sono un grande tifoso del Monza – racconta don Nocera – ho l’abbonamento in tribuna e ogni domenica sono allo stadio. Per questo, grazie alla collaborazione con i dirigenti della società, siamo riusciti ad ottenere i biglietti per l’estrazione. Sarebbe stato bello poter contare anche sulla presenza di qualcuno del Monza, ma purtroppo il 25 novembre la squadra sarà impegnata in trasferta a Cagliari, e per noi sarebbe stato impossibile riuscire ad anticipare la giornata di inaugurazione».

Monza: il nuovo campo dell’oratorio di via Tosi, la festa per i ragazzi del Marvelli e la Poli San Francesco

Anche senza i campioni del Monza il nuovo campo da calcio è già una festa per i ragazzi del Marvelli. Ad aspettarlo erano soprattutto i cinquanta atleti della Polisportiva San Francesco, che conta tre squadre di calcio dai 16 anni in su. Ma sul campo giocano già anche i bambini e i ragazzini dell’oratorio di via Tosi.

«Quello è il campo dell’oratorio – conclude don Nocera – e si sta già utilizzando ogni domenica e ogni volta che l’oratorio è aperto. Era tempo che desideravamo un campo finalmente degno di questo nome, e ora finalmente c’è».

Non proprio uguale del campo d’allenamento del Monza, che si trova proprio dietro l’oratorio di Cristo Re, ma decisamente più performante del precedente.