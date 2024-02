Monza, il futuro prossimo dell’area ex Colombo al Rondò dei Pini: via libera al supermercato

Il piano attuativo di via Milazzo a Monza fa il paio con quello che riguarda l’ex Colombo al Rondò dei Pini: lo fa sia per vicinanza geografica, sia per complementarietà di funzioni. E porterà a un completo riassetto di una zona della città che, a lungo, forse troppo, è rimasta immutata.

Monza, il futuro prossimo dell’area ex Colombo al Rondò dei Pini: «Abbattimento della vecchia cortina industriale»

«Immaginiamo quello che sarà, con l’abbattimento della vecchia cortina industriale che impediva completamente la vista di una parte della città lungo quella che pure è una delle sue principali direttrici di accesso», commenta l’assessore al Governo del territorio Marco Lamperti.

«Tra qualche tempo, invece, dal tratto terminale di viale Lombardia da una parte, e da viale Elvezia dall’altra, potremo contare su una vista che, fino a oggi, abbiamo solo potuto immaginare».

E se «la modifica al piano integrato di intervento di piazzale Virgilio era stata approvata dalla giunta Allevi con mio voto contrario», precisa l’assessore, «la collaborazione con lo studio degli architetti Antonio Citterio e Patricia Viel, che si sta occupando complessivamente della riqualificazione dell’ex Colombo e della progettazione del nuovo supermercato, è comunque sempre stata positiva e molto soddisfacente».

Monza, il futuro prossimo dell’area ex Colombo al Rondò dei Pini: nuovo punto vendita Iperal, il primo in città

Il nuovo punto vendita Iperal (il primo città della catena nata nel 1986 in Valtellina) sorgerà all’angolo tra piazzale Virgilio e viale Lombardia: l’amministrazione sta per rilasciare il permesso di costruire e, con ogni probabilità, la nuova struttura commerciale «aprirà entro la fine dell’anno».

Il comparto ex Colombo (in dettaglio: quasi 18 mila metri quadrati all’angolo tra viale Lombardia, piazzale Virgilio e il canale Villoresi) con il suo “teatro della musica” da quattrocento posti e il parco urbano che si connetterà alla ciclabile del Villoresi, riqualificando e rinaturalizzando spazi a lungo trascurati, sarà quindi «complementare» alla destinazione prettamente residenziale che caratterizzerà il nuovo piano attuativo di via Milazzo. A unirli, poi, il fil rouge (meglio: green) del canale Villoresi e dei vecchi e nuovi percorsi ciclopedonali.

Monza, il futuro prossimo dell’area ex Colombo al Rondò dei Pini: il puzzle dell’urbanistica

«L’intero comparto, che rappresenta uno dei principali punti di accesso alla città per chi entra a Monza provenendo dalla statale 36, potrà contare su un assetto del tutto nuovo, e non è cosa da poco». Ancora una precisazione: la decisione di realizzare il teatro della musica al Rondò dei pini ha messo fine a un ballottaggio durato qualche anno tra il piano all’ex feltrificio di vialone Battisti (il complesso sta crescendo) e il piano di piazzale Virgilio: nel puzzle dell’urbanistica, lo spostamento dell’edificio, inizialmente previsto alla ex Scotti, ha generato un vuoto lungo via Donizetti e vialone Battisti che non porterà alla realizzazione di alcun nuovo edificio ma, al contrario, di uno spazio libero per la definizione di una nuova piazza pubblica.