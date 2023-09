Monza, flash mob a San Fruttuoso: «Via della Taccona inquinata e insicura»

Hanno scelto via della Taccona i manifestanti del Comitato San Fruttuoso bene comune che sabato mattina 30 settembre si sono dati appuntamento in strada per un flash mob per difendere una strada e un quartiere soffocati dal traffico, dall’inquinamento e dalle nuove e future costruzioni.

«Non riusciamo nemmeno a tenere le finestre aperte – raccontano i residenti che abitano proprio a ridosso di via della Taccona a Monza – L’odore dello smog ci entra in casa e anche d’estate siamo costretti a tenere le finestre chiuse. Per non parlare del rumore delle auto e delle moto che sfrecciano su questa via a ogni ora del giorno e anche della notte».

Monza, flash mob a San Fruttuoso: la strada più inquinata della città

Una situazione che si è aggravata nel tempo, soprattutto da quando si è insediato un magazzino di logistica a pochi metri da via della Taccona, nella zona industriale di Muggiò. Non solo. «Da tempo i navigatori della auto indicano la nostra strada come la più veloce per raggiungere le tangenziali, e il risultato e che moltissime auto e mezzi pesanti scelgono di tagliare dal quartiere per accorciare il tragitto verso l’imbocco della tangenziale».

Monza flash mob San Fruttuoso Monza flash mob San Fruttuoso

La strada è inquinata, come hanno dimostrato i dati del report pubblicato dal Comitato aria pulita di Monza (presente al flash mob), ma è anche poco sicura. Il marciapiede ammalorato e pieno di buche, è presente solo sul lato sinistro della carreggiata dopo la rotonda con via Baradello.

«Da quando si è insediata la nuova giunta abbiamo chiesto all’assessore alla Mobilità, Giada Turato, di fare un sopralluogo e soprattutto di trovare una soluzione per mettere in sicurezza questa strada che è invasa dai camion – continuano i residenti – Chiediamo che venga realizzato un marciapiede anche sul lato destro, e che siano previsti dei dissuasori di velocità per limitare la corsa delle auto».

Monza, flash mob a San Fruttuoso: corteo fino a via Ticino e all’area AT05

Dopo aver fatto tappa in via della Taccona il corteo con striscioni e cartelli si è spostato verso via Ticino, un’altra zona che desta molte preoccupazioni tra i residenti. A pochi metri da qui, infatti, si trova l’area AT05, davanti al Tiro a segno, che ospiterà nuove costruzioni, torri, negozi, una piazza e anche una palestra che, stando ai progetti preliminari, dovrebbe sorgere sopra l’attuale area dismessa davanti a Villa Torneamento.

Monza flash mob San Fruttuoso

«Perché creare una palestra in una via già pesantemente congestionata dal traffico. La giunta Pilotto ha previsto nel piano triennale delle opere la riqualificazione dell’ex bocciodromo di via Iseo che diventerà una palestra multisport. A cosa serve allore realizzarne un’altra a poca distanza – si chiedono i membri del Comitato – L’intera area davanti al Castello dovrebbe restare destinata a verde, per valorizzare un edificio storico che è tutelato dalla Soprintendenza e che è un punto di riferimento importante per il quartiere».

Monza, flash mob a San Fruttuoso: giovedì volantinaggio davanti alle scuole

L’opera di informazione del Comitato bene comune continuerà anche nei prossimi giorni con volantinaggi davanti alle scuole Sabin e Alfieri, previsti per giovedì 5 ottobre, nel pomeriggio.