Monza: flash mob a San Fruttuoso contro traffico e cemento

Si danno appuntamento sabato 30 settembre, a partire dalle 10 in via Taccona 31, i cittadini di San Fruttuoso per un flash mob di sensibilizzazione contro traffico, inquinamento e cementificazione del quartiere. A proporlo è il Comitato San Fruttuoso bene comune, da tempo impegnato per la difesa delle ultime aree libere rimaste nel quartiere.

Monza: flash mob a San Fruttuoso, appuntamento in via Taccona

Significativa la location scelta per la manifestazione. La stessa via della Taccona che, stando ai dati rilevati dell’ultima campagna di censimento dell’aria organizzata dal Comitato aria pulita di Monza, sarebbe una delle strade più inquinate e soffocate della città, con concentrazioni di biossido di azoto pari al dato più elevato della città, quella registrato in via Manzoni.

Ma non è solo la qualità dell’aria a preoccupare i cittadini del quartiere. Anche i progetti di riqualificazione dell’area tra le vie Ticino e viale Lombardia, dove dovrebbero sorgere nuove torri, oltre a una piazza, negozi e una nuova palestra, prevista sul terreno oggi occupato dall’area dismessa davanti al Castello del Torneamento.

Monza: i motivi del Comitato San Fruttuoso bene comune

«È inconcepibile la realizzazione di un palazzetto dello sport di fronte alla Villa Torneamento – spiegano dal comitato Bene comune – La nuova costruzione sarebbe collocata su una strada già in sofferenza per l’alto traffico di scorrimento di auto e camion. Per questo da tempo chiediamo che l’area verde di via Ticino diventi di interesse pubblico e possa essere fruita come parco urbano, da collegare al già esistente parco sovracomunale del GruBria».