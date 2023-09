Monza, anche San Fruttuoso dice no al taglio delle corse del bus Z 222 la domenica e i festivi

“Tagliare le corse dello Z 222 nei giorni festivi e di domenica significa obbligare i cittadini di San Fruttuoso a usare la propria auto per raggiungere il centro città. Considerando oltretutto che dallo scorso mese i parcheggi intorno al centro sono tutti a pagamento”. Anche all’interno della consulta di San Fruttuoso, a Monza, si è discusso della soppressione delle corse la domenica e nei giorni festivi, a partire dal 17 settembre.

Una scelta che ha sollevato molte polemiche tra i cittadini del quartiere, non solo pendolari e studenti che utilizzano il mezzo per raggiungere Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, ma anche (e soprattutto) residenti di San Fruttuoso che prendono il pullman nel tragitto di ritorno che collega il quartiere al centro di Monza.

Monza, la consulta di San Fruttuoso: “Chiederemo ad Autoguidovie di potenziare la tratta”

“Non solo chiediamo all’azienda che venga introdotta di nuovo la corsa la domenica e nei festivi, ma anche che la tratta dello Z 222 venga potenziata negli altri giorni della settimana – hanno spiegato i membri della consulta durante l’ultima riunione dello scorso 4 settembre -. Quel pullman è il mezzo più veloce per arrivare in centro senza dover usare la macchina ed essere costretti a pagare il parcheggio nelle strisce blu”. Anche a San Fruttuoso, come nel resto della città, i cittadini hanno saputo della improvvisa sospensione del servizio solo da pochi giorni, da uno stringato messaggio sul portale di monzabrianza.autoguidovie.