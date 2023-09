Prendono il via giovedì 12 ottobre i corsi di disostruzione pediatrica gratuiti e aperti alla cittadinanza che si svolgeranno nei Centri Civici comunali. Un’iniziativa unica nel suo genere in Italia che parte da Monza. A dare il “la” è stata un’interrogazione in consiglio comunale dei consiglieri Ilaria Guffanti e Marco Riboldi.

Monza: corsi di disostruzione pediatrica gratis nei centri civici, tutto nasce da una interrogazione accolta dalla giunta

«Sono una nonna – sottolinea Guffanti – e ho avuto modo di partecipare a un corso di disostruzione pediatrica nella scuola di infanzia di mio nipote. Ho scoperto una realtà che prima non conoscevo e soprattutto mi sono resa conto che, acquisendo determinate competenze, si può evitare l’irreparabile».

La proposta è stata accolta dalla Giunta e venerdì mattina l’assessore al Welfare Egidio Riva ha siglato una convenzione con l’Associazione di Promozione Sociale Salvagente e la Croce Rossa Italiana – Comitato di Monza che terranno i corsi. L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatriprovinciale ha dato il proprio patrocinio.

Monza corso disostruzione: Mirko Damasco – Salvagente

Monza, Mirko Damasco: «Occorre una legge che obblighi alla formazione»

«L’Italia – ha specificato Mirko Damasco, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale Salvagente – con i suoi 500 morti all’anno è il paese europeo che conta il numero più alto di bimbi deceduti per cause prevenibili. Occorre una legge che obblighi tutti coloro che assistono i bambini a conoscere le modalità di primo soccorso così come servirebbe introdurre come materia scolastica i principali interventi di soccorso. Mi auguro che l’iniziativa monzese sia un volano per l’intero paese per acquistare tutti quanti una maggior consapevolezza verso questi argomenti».

Monza: corsi di disostruzione pediatrica gratis nei centri civici, il calendario

I corsi si terranno dalle 20 alle 23 in un’unica lezione di tre ore. Ne verrà svolto uno al mese e sempre in un Centro Civico differente. Si inizia in quello di Triante giovedì 12 ottobre; il 9 novembre si terrà a San Fruttuoso; il 4 dicembre a Cederna-Cantalupo; l’11 gennaio a San Biagio-Cazzaniga; l’8 febbraio a Sant’Albino; il 7 marzo nel Centro Civico del quartiere Libertà; l’11 aprile a San Carlo e San Giuseppe; il 6 maggio a San Rocco; il 6 giugno toccherà alla zona Centro-San Gerardo e si concluderà l’8 luglio con l’appuntamento nel Centro di Regina Pacis-San Donato. I corsi sono aperti a tutti coloro che lo desiderano: genitori, nonni, educatori, insegnanti, studenti.

«Diffondere la conoscenza tra popolazione è un importante traguardo per la nostra città – precisa l’assessore Riva – il concetto di welfare passa anche e soprattutto dalla prevenzione».

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato. È possibile iscriversi ai corsi sul sito https://salvagenteitalia.org.