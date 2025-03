Monza e i taxi: idea conurbazione, ipotesi liberalizzazione turni

Monza proverà a potenziare il servizio di taxi esplorando la strada della conurbazione, il meccanismo che garantirebbe una migliore interazione tra gli operatori di Monza e quelli di altre città. Lo prevede la mozione di Paolo Piffer di Civicamente approvata all’unanimità dal consiglio comunale lunedì 24 marzo.

Monza e i taxi: ipotesi liberalizzazione turni con almeno quattro auto dopo le 20

«Ci stiamo confrontando con la cooperativa dei tassisti monzesi e quelle di Milano – ha affermato l’assessore alle Attività produttive Carlo Abbà – ora non possiamo aumentare le licenze perché, secondo la normativa regionale, se lo facessimo non potremmo applicare la conurbazione. Proveremo a liberalizzare i turni mantenendo almeno quattro auto in servizio dopo le 20».

I taxi in attività a Monza sono 24: pochi secondo parecchi utenti, più che sufficienti secondo gli operatori.