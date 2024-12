Monza: taxi carenti e monopattini scarichi, risposte a gennaio

Taxi e monopattini sempre più croce che delizia per i monzesi: nell’ultimo consiglio comunale, Paolo Piffer di Civicamente ha criticato la scarsità di taxi che non consente di fornire un servizio efficiente, equiparabile a quello di altre città. I problemi, non mancano, nemmeno sul fronte dei monopattini elettrici: i mezzi di una delle due società che gestisce lo sharing, ha affermato, sono spesso scarichi.

«Il rilascio delle licenze ai taxisti è un tema spinoso – ha spiegato l’assessora alla Mobilità Irene Zappalà – ed è sul nostro tavolo. A gennaio incontreremo le aziende» che noleggiano i monopattini per capire come le nuove norme impatteranno sul servizio.