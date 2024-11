Monza, il centro si prepara per il Natale: viabilità e parcheggi fino all’8 gennaio

Gli eventi e le iniziative culturali che nel periodo natalizio animeranno il centro di Monza e alcuni quartieri saranno organizzate dalla cooperativa Mondovisione di Cantù che ha ottenuto dal Comune l’incarico per 68.852 euro.

Monza, il centro si prepara per il Natale: divieto di transito

Da giovedì 14 novembre, intanto, inizieranno le operazioni per l’allestimento del villaggio di Natale: fino all’8 gennaio i veicoli non potranno transitare sul lato dispari di piazza Carducci, in largo IV Novembre in direzione di piazza Roma e in piazza San Paolo.

Monza, il centro si prepara per il Natale: pass disabili in largo XXV Aprile, taxi in via Cortelonga

Sarà vietata la sosta e saranno disattivate le colonnine di ricarica elettrica, i mezzi dotati di pass per i disabili potranno parcheggiare in largo XXV Aprile, sul lato del municipio, e i taxi in via Cortelonga.