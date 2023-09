Monza: cosa dice l’accordo tra Comune e Forti e Liberi per ripianare i debiti

È ufficiale l’accordo tra il Comune e la Asd Forti e Liberi Monza 1878 per la concessione degli impianti sportivi di vialone Battisti: saranno circa 250mila gli euro che la società sportiva pagherà “in conto opere”, scrive l’amministrazione comunale, per rientrare del debito accumulato nei confronti di piazza Trento e Trieste.

Monza: l’accordo tra Comune e Forti e Liberi per ripianare i debiti, i lavori in programma entro il 31 luglio 2024

In programma, scrive il Comune, la sostituzione degli infissi, dei serramenti e delle vetrate per l’adeguamento normativo della struttura, anche in chiave di efficientamento energetico. I lavori dovranno essere eseguiti entro il 31 luglio 2024.

“Oltre ai lavori programmati (la sistemazione degli spogliatoi e dei servizi igienici), sono necessari altri lavori di adeguamento e verifiche tecniche per garantire la messa a norma dell’impianto: questi ultimi verranno effettuati dal Comune” si legge ancora nella nota.

Monza: l’accordo tra Comune e Forti e Liberi per ripianare i debiti, «impianto sportiv molto importante per la città»

«Si tratta di un impianto sportivo molto importante per la città – ha detto l’assessore allo Sport Viviana Guidetti – legato alla storia di Monza e ai risultati di eccellenza dello sport monzese. È quindi di vitale importanza che torni a essere uno dei simboli dello sport cittadino. Questo sarà possibile grazie alla firma dell’accordo che prevede impegni sinergici da parte dell’associazione sportiva e dell’amministrazione comunale per riqualificare la struttura». Gli interventi garantiranno comunque l’avvio delle attività sportive e di quelle scolastiche nell’impianto, “compatibilmente con i lavori previsti”.

Sono state comunque individuate delle soluzioni temporanee in altre palestre scolastiche per assicurare allenamenti e partite di campionato.