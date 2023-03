Monza, caos sosta intorno allo stadio: «Zone protette ai residenti»

Il problema è che poi le multe finiscono per prenderle i residenti: succede in zona stadio, dove sono le partite del Monza in serie A a regolare soste e viabilità.

A raccogliere le segnalazioni (meglio: le lamentele) di chi abita nei dintorni dell’U-Power Stadium è Salvatore Russo, del direttivo cittadino della Lega: «La sosta selvaggia che si scatena in occasione dei match penalizza i residenti, che non trovano stalli dove poter parcheggiare le proprie auto. Un problema, oltretutto, che al momento è amplificato dai lavori di efficientamento energetico in corso in molti dei condomini della zona, che spesso rendono inagibili box e cortili. A molti non resta quindi che lasciare l’auto in strada, con il rischio più che reale di prendere una multa nelle giornate di parcheggi sold out da partita».

Monza, caos sosta in zona stadio: nuovo piano dedicato alla gestione degli spazi di sosta

Ma una soluzione potrebbe presto essere messa in campo. Lo anticipa l’assessora alla Mobilità Giada Turato, che parla di una ormai prossima redazione di quello che sarà il nuovo piano dedicato alla gestione degli spazi di sosta: «Quello attualmente in vigore è datato, obsoleto: l’occasione per riscriverlo ci arriva dal Pums e, anzi, posso dire che il piano della sosta rappresenta una delle priorità del nuovo documento. All’interno di questo piano avremo quindi anche l’opportunità di riservare delle zone di sosta protetta dedicate esclusivamente ai residenti». Non solo questo, però: la viabilità dell’area rappresenta il focus anche di altri due tavoli di lavoro.

Monza, caos sosta in zona stadio: «Un secondo tavolo convocato e coordinato dalla Prefettura»

«Il primo è stato promosso dall’amministrazione comunale – prosegue Turato – in risposta alle sollecitazioni arrivate da tante imprese dei dintorni, penalizzate dalle chiusure di viale delle Industrie a causa delle partite infrasettimanali. Un secondo tavolo di lavoro è quello convocato e coordinato dalla prefettura, con cui vorremmo ragionare su una possibile revisione delle limitazioni al traffico attualmente in vigore lungo una delle arterie più trafficate della città. In generale, la fluidificazione di viale delle Industrie rappresenta un altro degli aspetti prioritari del Pums».