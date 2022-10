Monza, residenti in zona stadio prigionieri del tifo: il Comune cerca (difficili) soluzioni

La giunta sta valutando alcune soluzioni «a livello urbanistico» che favoriscano la possibilità di migliorare il deflusso dei tifosi al termine delle partite del Monza. Lo anticipa l’assessore alla Viabilità Giada Turato che, però, precisa che i margini di manovra dell’amministrazione sono limitati: «La chiusura delle strade – ricorda – è disposta dal questore prima di ogni evento durante incontri a cui partecipano anche i rappresentanti dei nostri uffici e di Monza Mobilità».

Tifo e code in zona stadio a Monza, cosa ha proposto il Comune

Le proposte del Comune di allentare le limitazioni alla circolazione nelle vicinanze dell’U-Power Stadium in occasione delle sfide destinate a richiamare un numero inferiore di spettatori rispetto a quelle in cui i biancorossi ospitano le squadre più blasonate sono finora cadute nel vuoto: «Abbiamo suggerito – afferma l’assessore – diverse tipologie di viabilità alternativa a seconda dell’importanza delle partite» che, però, sono state scartate. I residenti nel quartiere Cederna, aggiunge, possono in ogni caso uscire e rientrare nelle loro abitazioni: «Abbiamo affidato alla Polizia locale – prosegue la Turato – il compito di assicurare il passaggio di chi abita nel quartiere anche se non è possibile percorrere viale Stucchi». Le code, commenta, “non sono dovute alle decisioni dell’amministrazione“.

Tifo e code in zona stadio a Monza: a gennaio i pass sosta per i residenti

L’impatto provocato sulla circolazione dalla promozione in A del Monza è criticato da Paolo Piffer di Civicamente: «Non mi capacito – ha accusato lunedì in consiglio comunale – di come possa essere così complicato gestire la viabilità attorno allo stadio. Sui social i residenti si lamentano perché non riescono a rientrare a casa: è così difficile pensare di chiedere il tesserino a chi abita nella zona?». Da gennaio, intanto, dovrebbero essere attivati i pass per la sosta gratuita negli stalli che Monza Mobilità riserverà ai residenti del Cederna, distinti da quelli a pagamento destinati ai tifosi: i parcheggi saranno individuati nel comparto compreso tra le vie Sicilia, Stucchi, Salvadori, Tintoretto, Tiepolo e in quello racchiuso tra le vie Sicilia, Correggio, Della Guerrina e Tognini.