Esselunga dovrebbe completare entro la fine del 2025 la bonifica dell’area di circa mille metri quadri in via Lecco a Monza occupata dal parcheggio al servizio del supermercato, chiuso da oltre dieci anni. Il Comune e gli enti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi hanno dato via libera al piano presentato dalla società nel 2022 e integrato successivamente: nel corso degli anni, come si legge nella ricostruzione effettuata dalla Provincia, la società ha effettuato diversi carotaggi nel terreno e nel 2019 ha rimosso un serbatoio interrato per il gasolio.

Monza: arriva la bonifica per l’ex Esselunga di via Lecco, i risultati dei rilevamenti

I valori degli elementi contaminanti tra cui il benzo(a)pirene rilevati nei campioni, hanno precisato i tecnici di via Grigna e del Comune, sono compatibili con la vecchia destinazione commerciale del luogo ma non con quella a verde pubblico, privato e residenziale attuale: per questo hanno imposto l’arretramento dell’area da bonificare sia a nord che a ovest e la ricerca dell’eventuale presenza di idrocarburi policiclici aromatici. Il terreno asportato durante gli scavi dovrà essere inviato in impianti di smaltimento autorizzati.

Monza: arriva la bonifica per l’ex Esselunga di via Lecco, cosa ci sarà

Una volta terminate le operazioni, i cui esiti dovranno essere certificati in contraddittorio con Arpa, potrebbe partire il cantiere per la riqualificazione dell’area: il progetto, presentato oltre dieci anni fa, prevede la valorizzazione dell’edificio storico verso via Merelli e la costruzione di due palazzine di due piani destinate a negozi di vicinato, bar e appartamenti affittati a canone moderato. Il piccolo complesso dovrebbe essere completato da una piazza affacciata su via Lecco mentre sul lato che dà su viale Libertà dovrebbero essere allestiti parcheggi pubblici e privati.