Monza: arrestato nel 2019 per aver violentato la ex, un 34enne al Cpr per l’espulsione dall’Italia

Accompagnato da Monza al Centro permanenza rimpatri di Milano in vista dell’espulsione dall’Italia un cittadino tunisino di 34 anni, irregolare in Italia dal 2017, che nel 2019 era stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti di una sua ex fidanzata dopo che l’avrebbe costretta a un rapporto sessuale minacciandola con un coltello da cucina.

Monza: a gennaio denunciato per aver ferito al volto un connazionale con un coltello

Dalle banche dati dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Monza e Brianza è emerso inoltre che nel 2016 l’uomo era stato già arrestato per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale nel corso dello sgombero di un’area abbandonata, a Bovisio Masciago e gli era stato imposto il divieto di dimora in Lombardia.

Scarcerato nel 2020, più volte colpito da ordini a lasciare il territorio nazionale, ai quali non avrebbe ottemperato, nel gennaio di quest’anno è stato denunciato per aver ferito al volto con un coltello un connazionale, provocandogli ferite guaribili in 14 giorni.