Denunciato per traffico di droga, accompagnato da Monza al Centro rimpatri in Sardegna

Cinque anni fa, insieme ad altre 43 persone, fu denunciato perché avrebbe: “organizzato l’introduzione in Italia di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e sostanze da taglio”. Nel corso dei due anni precedenti le forze dell’ordine avevano sequestrato: “circa 48 chili di eroina, 1,8 chili di cocaina, 1 chilo di marijuana e altri 480 chili di sostanze da taglio, e poi tre pistole, con relativo munizionamento, un silenziatore, la somma di 30 mila euro e numerose autovetture di grossa cilindrata”.

Monza: un 31enne albanese sarà allontanato dall’Italia

Lunedì 30 ottobre su disposizione del Questore di Monza e Brianza, Marco Odorisio, è stato accompagnato al Centro permanenza rimpatri di Macomer “in vista del suo definitivo allontanamento dall’Italia”: si tratta di un albanese 31enne, irregolare sul territorio nazionale, in Italia da numerosi anni, che aveva subito diverse denunce per violazione della normativa in materia di immigrazione. Già nel 2014 era stato deferito per uso di atto falso e, a maggio del 2018, per essersi rifiutato di sottoporsi all’alcooltest.