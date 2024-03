Monza: 5 milioni per San Fruttuoso, la metà per l’ex centro sociale di via Tazzoli

Progetti per quasi 5 milioni di euro nel quartiere San Fruttuoso a Monza. Ad annunciarlo ai cittadini presenti all’assemblea pubblica che si è svolta il 27 marzo nel centro civico di via Iseo, alla presenza del sindaco Paolo Pilotto, organizzata dai partiti di maggioranza, è l’assessore al patrimonio Egidio Longoni.

Monza: 5 milioni per San Fruttuoso, cosa prevede il progetto per via Tazzoli

Oltre la metà dell’investimento sarà destinata alla riqualificazione dell’ex centro sociale di via Tazzoli. «Con l’ufficio patrimonio stiamo procedendo a frazionare tutta la proprietà – ha spiegato il vicesindaco – dal momento che l’intero comparto: la palazzina, la palestra del volley e il centro sportivo del San Fruttuoso calcio risultano essere un’unica unità. Contemporaneamente abbiamo già avviato un percorso di coprogettazione per la riqualificazione completa della struttura di via Tazzoli. Entro la fine del 2024 si concluderà questo iter amministrativo».

Il progetto prevede non solo la riqualificazione interna delle camere, con l’aggiunta del bagno in ciascuna stanza (non tutte le camere a disposizione degli ospiti dispongono di servizi igienici privati) ma anche la riqualificazione energetica dell’immobile che sarà realizzata utilizzando fondi europei. È previsto anche un intervento nel giardino che circonda la struttura. E a proposito del giardino lo stesso Longoni ha ribadito che dopo la conclusione dei lavori sarà interdetto l’ingresso (e il parcheggio) delle auto all’interno del cortile.

Monza: 5 milioni per San Fruttuoso, progetto già nel 2017 e «ancora aperto»

Un’altra questione riguarda la sala eventi ed ex cappella, oggetto già del 2017 di un progetto di bilancio partecipativo, vinto e approvato ma mai realizzato. «Con la riqualificazione complessiva diventerà a tutti gli effetti sala pubblica», ha concluso Longoni.

Un concetto ribadito anche dall’assessore alla partecipazione, Andreina Fumagalli. «Ritengo che quel progetto approvato dall’allora amministrazione e mai realizzato sia un impegno ancora aperto e che dobbiamo concludere con i cittadini. Intendo portare a termine quel progetto, restituendo al quartiere una sala pubblica a tutti gli effetti».

Due milioni di euro serviranno invece per ridisegnare la palestra di via Iseo che ospiterà le società di basket e volley, certificata dal Coni fino alla serie C.