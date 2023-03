Mobilità sostenibile: a Monza 500 nuovi monopattini e 200 bici elettriche

Qualcuno se n’era già accorto nei giorni scorsi, quando nuovi monopattini e nuove e-bike hanno fatto la loro apparizione in diversi punti di Monza: si trattava della nuova flotta di mobilità elettrica condivisa pronta a entrare in servizio, costituita da 500 monopattini e da 200 bici elettriche a pedalata assistita.

Mobilità sostenibile a Monza, gestori Dott e Lime

La loro presentazione ufficiale è stata organizzata nel pomeriggio di sabato 25 marzo in piazza Trento e Trieste alla presenza del sindaco Paolo Pilotto, dell’assessore alla Mobilità e all’Ambiente Giada Turato e dei rappresentanti delle due società che si sono aggiudicate il bando di Monza Mobilità, vale a dire Dott, già presente da diverso tempo nel territorio del comune, e Lime, che per la prima volta prende servizio in città.

Mobilità sostenibile: nel Pums incremento mobilità dolce

«Più del 60% degli spostamenti in auto nella nostra città avviene entro i 3 chilometri – ha spiegato l’assessore Giada Turato – Per questo tra gli obiettivi specifici del Pums, il Piano urbano della mobilità sostenibile, alla cui redazione stiamo lavorando, c’è l’incremento percentuale della mobilità dolce, che al momento si attesta a meno del 17% degli spostamenti cittadini. La dotazione di nuovi mezzi costituisce un primo passo verso tale traguardo».

«Stiamo lavorando alla creazione di nuovi percorsi pedonali e ciclabili sicuri – ha aggiunto il sindaco Paolo Pilotto – per offrire ai monzesi la possibilità di scegliere come spostarsi in città anche senza l’auto: l’obiettivo è anche sostenere un modello di città che veda progressivamente i cittadini riappropriarsi degli spazi pubblici».

Mobilità sostenibile a Monza: costi e modalità del noleggio

Per noleggiare una e-bike oppure un monopattino è necessario scaricare la app dagli store sul proprio smartphone e registrarsi (a patto di essere maggiorenni). I mezzi di Dott si possono noleggiare a 30 centesimi per ogni minuto di utilizzo (abbonamento giornaliero a 8,49 euro, settimanale a 23,99 e mensile a 99,99). Per Lime sono 33 i centesimi per ogni minuto di utilizzo (abbonamento giornaliero a 9,99 euro, settimanale a 24,99 e mensile a 81,99).

Il servizio di tipo “free floating” è attivo su tutto il territorio comunale e comprende un’area di sosta vincolata che racchiude il centro storico, la stazione e il parco, in cui le biciclette e i monopattini possono essere presi e riconsegnati solo in alcune specifiche aree di sosta virtuali, mappate sulle app di ciascun operatore. Queste aree di sosta saranno visibili anche fisicamente, grazie all’apposizione di bolli adesivi, segnaletica orizzontale e di alcune infrastrutture modulari.

Mobilità sostenibile a Monza: velocità e divieti

Al di fuori dell’area di sosta vincolata la sosta è libera, secondo le regole del Codice della Strada, e in aree individuate come “punti di sosta preferenziale”. In una porzione del centro storico, ritenuta “ad alta densità pedonale”, i monopattini e le biciclette hanno una velocità preimpostata a 10 km/h, di 6 km/h è la velocità massima in zona pedonale.

Circolazione vietata lungo l’asse di viale Marconi, Enrico Fermi, delle industrie, Stucchi e Sp60, oltre che all’interno dei giardini della Villa reale.