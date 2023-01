La Provincia adotta il Pums per la Brianza: come una città unica per gli spostamenti

Decongestionare le strade brianzole potenziando gli spostamenti con i mezzi pubblici, la bicicletta, il monopattino, il car e bike sharing: è uno degli obiettivi del Piano urbano della mobilità sostenibile adottato giovedì 26 gennaio dal consiglio provinciale. Il documento, che sarà approvato definitivamente dopo l’esame delle osservazioni che saranno presentate dai Comuni, dalle associazioni e dai privati, considera la Brianza come un’unica città sotto il profilo degli spostamenti: l’ente di via Grigna, ha affermato il presidente Luca Santambrogio, è una delle pochissime province ad aver redatto il pums, obbligatorio per le città metropolitane e i comuni con oltre centomila abitanti. La sua adozione consente al Comune di Monza di partecipare ai bandi pubblicati dal mininistero in quanto il capoluogo ha recepito le sezioni che riguardano il territorio cittadino con il protocollo firmato venerdì 13.

La Provincia adotta il Pums, gli obiettivi per il territorio

«Alcune parti del piano, come l’entrata in funzione dei taxi volanti o la consegna delle merci tramite i droni, possono sembrare visionarie – ha ammesso Antonio Infosini, il dirigente che ha seguito il documento passo dopo passo – ma lo era anche il Moving better» con cui dieci anni fa la Provincia ha pianificato la posa di colonnine elettriche nei parcheggi dei supermercati benché in Brianza circolassero solo duecento veicoli elettrici.

Il territorio, hanno precisato i tecnici che hanno collaborato con l’ente, dovrebbe puntare sulla diffusione dei pullman a chiamata già sperimentati a Vimercate e sulla creazione di centri per la logistica in cui convogliare le merci che da lì potrebbero essere consegnate a destinazione con veicoli elettrici. Se le indicazioni saranno rispettate, hanno assicurato gli esperti, l’inquinamento atmosferico dovrebbe diminuire a partire dal 2025.

La Provincia adotta il Pums, osservazioni in arrivo

Il Pums è stato adottato con 6 voti a favore del centrodestra e con 6 astensioni del centrosinistra perché, ha spiegato il capogruppo Vincenzo Di Paolo, Brianza Rete Comune intende presentare alcune osservazioni.