Ci sarà RoBee ad accogliere i visitatori all’infopoint del Mimo-Milano Monza Motor Show 2025 in programma nel fine settimana all’autodromo nazionale. L’umanoide cognitivo certificato di Oversonic Robotics avrà il compito di assistere il pubblico, offrendo informazioni sul programma e sulle attività in corso.

“Un compito che sottolinea l’evoluzione della relazione tra uomo e tecnologia – spiega una nota – e che posiziona RoBee come esempio di come l’intelligenza artificiale possa essere integrata nella quotidianità, anche in contesti ad alto contenuto spettacolare e tecnologico come quello del Mimo”.

RoBee robot umanoide cognitivo Oversonic Robotics

MiMo 2025: a Monza anche RoBee, quarta edizione del Motor show

La quarta edizione del Motor show è in programma dal 27 al 29 giugno. In programma le parate delle supercar, hypercar e one-off firmate dai principali brand internazionali. Il Supercar Paddock ospiterà i modelli sportivi, mentre l’Electric Performance Area sarà dedicata alle vetture elettriche ad alte prestazioni, tra cui quelle di Tesla e di altri costruttori.

Tecnologia anche in pista con le auto di Formula 1 a guida autonoma, controllate con standard AI-based.

“Portare RoBee al MIMO significa avvicinare le persone al futuro dell’intelligenza artificiale in modo tangibile, accessibile, umano. In un evento che celebra la potenza, la velocità e l’innovazione della mobilità, la presenza di un robot cognitivo come RoBee evidenzia il ruolo strategico che l’AI può assumere anche nel mondo dell’automotive”, dichiarano Paolo Denti, ceo, e Fabio Puglia, presidente di Oversonic.

RoBee, già attivo in diverse imprese manifatturiere italiane, allo stesso modo può essere impiegato in ambienti industriali e sanitari complessi “con un’autonomia certificata, sicura e perfettamente integrata nei flussi operativi dell’uomo”.