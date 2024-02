“Giro di Impresa”, il presidente Spada di Assolombarda in visita alla Oversonic Robotics di Besana in Brianza

Nell’ambito del “Giro di Impresa” promosso da Assolombarda, il presidente Alessandro Spada martedì mattina ha visitato “Oversonic Robotics”, una software company all’avanguardia impegnata nel campo della robotica, specializzata nello sviluppo e nella produzione di robot umanoidi cognitivi, situata a Villa Raverio, a Besana Brianza. Nata nel 2020, “Oversonic Robotics” ha creato e portato sul mercato il primo robot umanoide cognitivo. Certificato per lavorare in fabbrica, e già operativo in diverse realtà, RoBee, robot “Made in Italy”, grazie a un software proprietario basato sull’Intelligenza artificiale, è programmato per svolgere attività faticose in numerosi comparti: verniciatura, chimica, tessile, gomma/plastica, meccanica, logistica, elettronica, medicale. Ma non è tutto. Perché RoBee presto potrebbe anche approdare sulla Luna.

Spada (Assolombarda) in visita alla Oversonic Robotics di Besana che ha un nuovo robot per lo spazio

“Abbiamo messo a punto una nuova versione del robot per lo spazio, che presenteremo nei prossimi mesi all’Agenzia spaziale. Questo prototipo, cingolato, si presta ad essere utilizzato come manutentore sulla Luna, nell’ambito della missione Artemis”, ha riferito Fabio Puglia, presidente di “Oversonic Robotics”. “La nostra mission principale é quella di creare robot di facile utilizzo da impiegare negli incarichi che non dovrebbero compiere gli umani, come i lavori in ambienti ostili, che mettono a rischio la salute dei lavoratori”, ha aggiunto l’Ad Paolo Denti.

Spada (Assolombarda): “Oversonic Robotics di Besana dimostra quanto sia importante la tecnologia”

“L’azienda dimostra quanto la tecnologia applicata all’impresa sia oggi utile non solo per migliorare i processi produttivi e la qualità dei prodotti ma anche per accrescere la qualità del lavoro stesso – ha sottolineato Spada -. L’Associazione sta lavorando per promuovere la centralità della tecnologia sulle professioni di oggi e di domani, favorendo anche la diffusione delle discipline Stem. Si tratta, infatti, di tematiche che, nel lungo periodo, possono impattare positivamente sull’intero tessuto socioeconomico e sull’attività di impresa. E l’azienda visitata a Besana ne è un esempio concreto”.

La Oversonc Robotics di Besana presto si trasferirà a Carate

“Siamo felici di aver aperto le porte della nostra realtà aziendale al presidente di Assolombarda per mostrare quello che stiamo facendo nel settore della robotica umanoide cognitiva e condividere i progetti per il futuro”, hanno aggiunto Denti e Puglia. “Questa visita conferma il nostro impegno nel promuovere l’innovazione e lo sviluppo industriale, nonché il nostro costante sforzo per il progresso dell’industria 5.0 con RoBee, con quasi 60 applicazioni all’attivo. La collaborazione con Assolombarda rimane fondamentale per il nostro impegno nell’accelerare la trasformazione digitale delle imprese e contribuire al progresso dell’industria manifatturiera nel nostro Paese”.

L’azienda, oltre al centro tecnologico e produttivo di Besana in Brianza, che presto si trasferirà a Carate, dispone di altre due sedi: una di rappresentanza a Milano e una operativa a Rovereto (Trento), all’interno del Polo Meccatronica di Trentino Sviluppo.