Qui si prova ad andare oltre il futuro. A conferma di come le imprese brianzole siano pronte ad accettare senza compromessi sfide affascinanti e complicate. Il termine «innovazione», qui, viene coniugato quotidianamente. Non è uno slogan da agitare ai convegni. E i risultati si vedono. Proprio come alla Oversonic Robotics, sede legale a Besana in Brianza, sede operativa a Carate. Il fondatore e presidente è Fabio Puglia, l’amministratore delegato è Paolo Denti.

Dal legno ai robot: la Brianza che innova tra i top player globali, il profilo Oversonic Robotics

Nel profilo aziendale viene specificato come «Oversonic sia una software company che progetta e realizza sistemi di cognitive computing per la robotica. Ha creato RoBee, primo robot umanoide cognitivo certificato per operare in fabbrica e già operativo in diverse aziende in Italia. Fondata nel 2020 a Besana Brianza, l’azienda oggi conta una sede operativa a Carate Brianza, una di rappresentanza a Milano e una operativa a Rovereto (Trento), all’interno del Polo Meccatronica di Trentino Sviluppo. Complessivamente impiega un team di circa 70 persone, di cui una trentina ingegneri formati in ambito informatico, meccanico ed elettronico, provenienti da diverse parti del mondo».

La determinazione e l’industriosità dell’imprenditore di una volta, quelle, sono rimaste. Ma poi questa operosa «brianzolitudine» si è inevitabilmente evoluta, perfezionata, specializzata, globalizzata. Facendo di più e meglio rispetto a quanto realizzato da aree industriali di altre nazioni, quasi sempre in grado di fare affidamento su un sistema-Paese più efficiente del nostro.

Dal legno ai robot: la Brianza che innova tra i top player globali, i robot cognitivi

Anche così si può spiegare come Oversonic, associata ad Assolombarda, nel report “2024 Tech Trends” di CB Insight, sia stata inserita tra i 13 “LeadingPublic Players in humanoid robotics” mondiali per l’industria, l’unica realtà italiana inserita nel report in classifica tra i player mondiali di robotica umanoide, insieme a Tesla e Boston Dynamics.

«L’introduzione dei robot cognitivi nell’industria – spiega l’amministratore delegato Paolo Denti – non rappresenta solo un progresso tecnologico, ma una necessità per affrontare alcune delle sfide più urgenti del nostro tempo. Da un lato, semplificano i processi produttivi, eliminando attività usuranti, ripetitive e pericolose che non offrono un reale valore aggiunto ai lavoratori umani e che spesso mettono a rischio la loro salute psicofisica. Dall’altro, rispondono alla crescente mancanza di personale qualificato, una delle sfide più urgenti per l’industria italiana e un fenomeno destinato a peggiorare con l’inverno demografico che ci aspetta nei prossimi dieci anni. Per affrontare questo scenario, l’automazione industriale e l’intelligenza artificiale sono alternative indispensabili. Non è un caso che RoBee sia nato in Brianza, un territorio da sempre simbolo di operosità e ingegno».