Un accordo di distribuzione esclusiva di prodotti tech dedicati al mercato “pets”. Lo hanno siglato il gruppo Esprinet, che ha sede a Vimercate, e Daewoo, marchio sudcoreano che opera nel settore elettrodomestici. In questo caso, Esprinet distribuirà l’innovativa gamma che «comprende articoli tech destinati a tutti coloro che possiedono animali domestici e desiderano migliorare la qualità della vita dei loro amici a quattro zampe. Daewoo, con il supporto di Esprinet, si pone l’obiettivo di introdurre nel mercato italiano la propria line up di prodotti tech dedicati al mondo animale, offrendo soluzioni all’avanguardia per migliorarne e semplificarne la cura e la gestione quotidiana per i loro proprietari. Esprinet, grazie a questo accordo in esclusiva, metterà a disposizione della propria rete di rivenditori una ricca gamma di prodotti».

Da Vimercate al mondo: in arrivo i prodotti tech dedicati al mercato “pets”, la nuova linea Daewoo distribuita da Esprinet

Di quest’ultima fanno parte localizzatori Gps per il monitoraggio della posizione in tempo reale degli animali e dispensatori automatici di cibo, disponibili anche nella versione con telecamera integrata, per garantire che gli animali ricevano il cibo necessario anche quando i proprietari sono assenti. I proprietari particolarmente attenti al benessere del proprio animale potranno scegliere anche fontane d’acqua intelligenti per fornire acqua fresca, pulitori automatici, dispositivi per la bellezza e l’igiene (lettiere autopulenti, asciugatori automatici…) per la cura e l’igiene quotidiani degli amici a quattro zampe.

Esprinet ufficializzerà questo nuova intesa presentando la gamma Daewoo Pets alla Fiera Zoomark, la principale fiera internazionale dedicata all’industria del pet food e del pet care, prevista a Bologna dal 5 al 7 maggio.

«Siamo entusiasti – ammette Antonio Umbro, country manager di Esprinet Italia – di annunciare questa nostra partnership in esclusiva con Daewoo. Negli ultimi anni gli animali domestici hanno assunto un ruolo sempre più centrale nella vita delle famiglie con un conseguente aumento dell’attenzione al loro benessere. Questo ha portato ad una crescita significativa del mercato dei prodotti per animali».