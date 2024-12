Milano Monza Motor Show 2025, quarta edizione all’insegna della sostenibilità

Presentata a Palazzo Reale a Milano la quarta edizione del MIMO, Milano Monza Motor Show, giunto alla 4ª edizione. Presenti Andrea Levy, presidente MIMO Milano Monza Motor Show, Federica Masolin, madrina di MIMO, Martina Riva, assessora Sport, Turismo e Politiche Giovanili Città di Milano, Carlo Abbà, assessore Lavoro, Commercio e Attività produttive Città di Monza, e Geronimo La Russa, Presidente ACI Milano. La manifestazione si terrà dal 27 al 29 giugno 2025 con ingresso gratuito ed esposizione open-air. Attesi oltre 200.000 visitatori da tutta Italia.

MIMO 2025 dal 27 al 29 giugno 2025 a ingresso gratuito

Davanti alla Stazione Centrale di Milano, in piazza Duca D’Aosta, i visitatori troveranno un focus dedicato alla sostenibilità e alla sicurezza stradale, temi chiave per il settore automotive, con le principali case automobilistiche che presenteranno modelli e tecnologie pensate per una mobilità più sicura e rispettosa dell’ambiente. Altra atmosfera all’Autodromo Nazionale Monza dove in pista e nell’Anello di Alta velocità è previsto un programma ricco di attività adrenaliniche per il pubblico in tribuna, che potrà anche testare tutti i nuovi modelli più tecnologici e sostenibili delle case automobilistiche ai test drive.

MIMO 2025, all’autodromo di Monza anche la Indy Autonomous Challenge

Venerdì 27 giugno con la Journalist&Premiere Parade, la sfilata delle novità di prodotto dei brand che unirà Milano e Monza, saranno i rappresentanti delle case automobilistiche e i giornalisti a dare il via ufficiale a MIMO 2025. Madrina dell’evento sarà la giornalista sportiva Federica Masolin che darà il via alle due inaugurazioni dinamiche di MIMO 2025. Pagani sarà grande protagonista di MIMO 2025 con il suo programma Arte in pista che vedrà dal 27 al 29 giugno la partecipazione dei proprietari di Huayra R, Zonda R e Zonda Revolución alle attività di pista. Il pubblico potrà assistere al massimo livello di tecnologia e innovazione presenti nel mondo del motorsport: tra le varianti di Autodromo Nazionale Monza gareggeranno le monoposto della Indy Autonomous Challenge, modelli Dallara AV-23 a guida autonoma e senza pilota.