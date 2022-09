Prima in Italia a vendere un robot umanoide: Oversonic di Besana diventa “società benefit”

Robot ma con un cuore. Il Consiglio di Amministrazione di Oversonic Robotics, azienda specializzata nella progettazione e realizzazione di sistemi di cognitive computing per la robotica con sede a Besana Brianza, ha approvato un nuovo statuto sociale che rende l’impresa una “società benefit”. In pratica, come si legge nel documento, “la società intende perseguire più finalità di beneficio comune e operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territorio, ambiente, enti, associazioni e altri portatori di interesse”.

Oversonic di Besana “società benefit”: sistemi intelligenti al servizio

Un passaggio determinante per formalizzare l’impegno che Oversonic si è posto sin dalla sua fondazione avvenuta due anni fa: sviluppare un modello sostenibile e inclusivo di integrazione della tecnologia nella quotidianità. “L’azienda– spiega Fabio Puglia, presidente e cofondatore di Oversonic–sin dall’inizio ha voluto mettere a servizio delle imprese e delle strutture sanitarie sistemi intelligenti in grado di coadiuvare l’uomo nei lavori più usuranti e faticosi, sia dal punto di vista fisico, sia psicologico. È essenziale dare un indirizzo certo e “Human Centric” a tecnologie fortemente impattanti sul piano sociale. La nostra sfida è favorire in maniera responsabile lo sviluppo di una società evoluta, in cui la convivenza tra uomini e robot sia funzionale al bene comune e sicura“.

Oversonic di Besana “società benefit”: RoBee la sua creatura

Oversonic è stata la prima realtà italiana a portare sul mercato un robot umanoide cognitivo, RoBee™, e ora attraverso lo status di società benefit punta anche a porsi come piattaforma di riferimento per la robotica e l’innovazione tecnologica italiana. «Crediamo nella condivisione di competenze e conoscenze nella misura in cui produca un reale progresso sociale– aggiunge Paolo Denti, CEO e cofondatore di Oversonic– Il mercato della robotica è in grande espansione: secondo l’IFR (International Federation of Robotics), le vendite di robot industriali, in particolare, sono aumentate del 27% nel 2021 rispetto all’anno precedente. Oversonic ha varato il primo umanoide per l’industria manifatturiera, guarda a nuove applicazioni in ambito sanitario ed è aperta a collaborare con chiunque condivida gli stessi valori e visione di tecnologia a servizio delle persone. Questo settore presenta grandi opportunità e allo stesso tempo responsabilità: aspetti che devono convivere e possono farlo in maniera profittevole, per l’innovazione dei sistemi produttivi e dei servizi, per il benessere economico delle imprese e per il miglioramento della qualità della vita»