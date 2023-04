Mille donne per il pap-test del Cab, la prevenzione passa ai bambini

È notevole il riscontro ottenuto dalla campagna di Cab Polidiagnostico, da oltre 40 anni in Brianza ad Arcore, Biassono e Seregno, Barzanò, Merate e Erba, per sensibilizzare le donne sulla diagnosi precoce del tumore della cervice uterina. Si è sviluppata nel mese di marzo.

Cab Polidiagnostico: campagna dedicata alle donne tra i 25 e 30 anni

La campagna prevedeva l’esecuzione del Pap-test per le donne tra i 25 e i 30 anni per la ricerca del papilloma virus, il quale è la principale causa della malattia. Sopra ai trent’anni d’età, il tampone è in grado di indicare se la donna è portatrice e se lo è di un ceppo virale ad alto rischio tumore.

I numeri della campagna hanno confermato una grande attenzione da parte della popolazione femminile: sono state oltre 1000 le donne, che si sono sottoposte ai test.

Cab Polidiagnostico: “La prevenzione è una forma di cura”

Cab Polidiagnostico spiega che, con questa campagna, è stato evidenziato una volta di più che la prevenzione “è a tutti gli effetti una forma di cura. Tutte le donne con esito dubbio o positivo al Pap-Test o al Test HPV – afferma il dottor Paolo Godina, direttore di Cab Polidiagnostico – sono state contattate dal responsabile del laboratorio per anticipare e spiegare l’esito e per accertarsi che la paziente si recasse dal proprio medico o dallo specialista per ulteriori approfondimenti necessari”.

Cab Polidiagnostico: mese di aprile dedicato alla nutrizione dei bambini

Sempre a proposito di prevenzione, Cab apre il mese di aprile con un altro progetto che nasce dalla grande attenzione all’informazione e all’educazione, scegliendo i bambini come destinatari di un messaggio importante in ambito nutrizionale: una sana e corretta alimentazione e uno stile di vita attivo sono i due pilastri fondamentali per la promozione della salute.

In Italia, infatti, oltre il 20% dei bambini è in sovrappeso e uno su dieci è obeso, di conseguenza nella popolazione manca ancora la consapevolezza dei danni per la salute e per la società che può creare una condizione di sovrappeso o obesità così diffusa.

Cab Polidiagnostico: il fumetto degli “InvestigaOrto” contro un’ondata di pigrizia

Un messaggio trasmesso attraverso le pagine illustrate de “Gli InvestigaOrto”, un fumetto in cui i protagonisti proveranno a risolvere il mistero di una strana epidemia di pigrizia diffusa nella loro città. Questo progetto diventa un percorso di sensibilizzazione su tutto il territorio brianzolo, a partire dalle scuole con degli incontri, dal mese di aprile e per diverse settimane, che porteranno con l’aiuto di specialisti in nutrizione di Cab, incontri di informazione rivolti a genitori, e attraverso le avventure de “Gli InvestigaOrto”, rivolti ai bambini, scopriranno gli alimenti alla base della piramide alimentare e l’importanza dell’attività fisica.