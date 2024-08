Nuovi orti comunali e condivisi a Monza in via Marelli potrebbero compensare in parte la perdita dei terreni agricoli al Casignolo su cui sarà costruito il deposito della metropolitana: la richiesta è stata inserita dalla giunta tra le linee di indirizzo degli interventi che MM dovrà garantire come contropartita per la realizzazione dell’edificio. Il documento, che punta ad attutire «gli impatti negativi residui» provocati dall’edificio in cui saranno ricoverati i treni, è propedeutico alla stesura del “piano per la compensazione ambientale” dell’intera infrastruttura che sarà redatto con il coinvolgimento di tutti gli enti interessati dal prolungamento della linea 5 da Bignami a Monza.

Metropolitana a Monza: orti comunali e condivisi in cambio del deposito al Casignolo, le altre istanze

Le istanze elaborate da piazza Trento e Trieste, che si aggiungono a quelle già formulate per le piantumazioni al Casignolo e la posa di tetti verdi sul deposito, hanno il duplice obiettivo di recuperare in parte la produzione agricola e le superfici di laminazione delle acque. Il primo, suggerisce la giunta, potrebbe essere centrato depavimentando i 3,75 ettari di proprietà comunale in via Marelli, per poi convertirli a orti da assegnare ai monzesi.

Metropolitana a Monza: orti comunali e condivisi in cambio del deposito al Casignolo, il drenaggio urbano in via Borgazzi

Il secondo, invece, potrebbe essere raggiunto con una serie di opere di “drenaggio urbano sostenibile” in via Borgazzi sulla falsariga di quelle avviate in viale Libertà con i finanziamenti del ministero dell’ambiente. L’amministrazione Pilotto propone la creazione lungo l’arteria di diverse aiuole in cui vengano piantumati arbusti o essenze autoctone che trattengano la pioggia e la lascino filtrare progressivamente nel suolo in modo da evitare sovraccarichi delle fognature in occasione di forti temporali. Gli alberi e la sostituzione della pavimentazione dei marciapiedi con materiali permeabili, riflettenti e a basso assorbimento di calore contribuirebbero ad abbattere le temperature a terra e a ridurre il fenomeno delle isole di calore.

Metropolitana a Monza: orti comunali e condivisi in cambio del deposito al Casignolo, ciclabile da Bettola in corso Milano

I progettisti, suggerisce la giunta, dovranno optare per essenze ornamentali, sufficientemente rustiche e adattabili da richiedere poca manutenzione e scarsa irrigazione e di una altezza tale da non compromettere la visuale agli automobilisti. L’intervento richiederà una riorganizzazione complessiva di via Borgazzi che dovrà comprendere una ciclabile che parta dalla stazione di Bettola e arrivi fino a corso Milano e che, prosegue la giunta, potrebbe essere tracciata tra le due carreggiate o a lato di una corsia: il posizionamento potrebbe essere individuato sulla base dei sottoservizi presenti.