Era all’ordine del giorno e la Conferenza Stato Regioni ha detto sì: è passato in Conferenza unificata il rifinanziamento del prolungamento della metropolitana M5 da Milano a Monza.

Il passaggio relativo alla tratta monzese riguardava lo spostamento sull’opera brianzola di 420 milioni di euro dal prolungamento della M4 da Linate a Segrate, in una fase meno avanzata.

Metro M5 a Monza, sì al finanziamento: «Adesso occorre proseguire rapidamente»

«Il via libera in Conferenza Unificata al prolungamento della M5 fino a Monza rappresenta una svolta storica per Monza e Brianza e per tutta l’area metropolitana lombarda. Dopo anni di attese, confronti istituzionali e difficoltà legate ai costi, finalmente si avvicina l’avvio concreto dei lavori. Si tratta di un’infrastruttura che consentirà di collegare Monza a Milano attraverso undici fermate strategiche, servendo poli fondamentali come l’Ospedale San Gerardo, la Villa Reale, la stazione ferroviaria e vaste aree residenziali e produttive. È una scelta che guarda al futuro, alla competitività del territorio e alla qualità della vita delle persone che qui vivono», ha commentato a caldo l’onorevole brianzolo Fabrizio Sala, deputato di Forza Italia.

«Adesso occorre proseguire rapidamente con gli atti conseguenti e con la pubblicazione del bando, affinché si possa finalmente entrare nella fase concreta dei cantieri. Monza e Brianza meritano infrastrutture moderne, efficienti e all’altezza del proprio ruolo economico e sociale», ha concluso.

Metro M5 a Monza: la Conferenza unificata dice sì al finanziamento, ora il bando

L’obiettivo dichiarato è poter garantire la pubblicazione del bando entro il 30 giugno.