Nova, droga nel bar: il questore sospende l’attività per sette giorni

Droga nel bar, il Questore di Monza ha disposto la sospensione temporanea della licenza, per sette giorni, per motivi di sicurezza e ordine pubblico. L’esercizio pubblico si trova a Nova Milanese. Il provvedimento è stato adottato, come spiega la Questura, “dopo alcuni controlli effettuati dalla locale Stazione Carabinieri”, in particolare il 27 marzo, con l’ausilio dell’unità cinofila del Nucleo Cinofili di Casatenovo nell’ambito di un controllo straordinario del territorio, con il rinvenimento e il sequestro “all’interno del bar e delle sue pertinenze” di 54,4 grammi di hashish e di 2,3 grammi di marijuana.

Nova: droga “all’interno del bar e nelle sue pertinenze” e avventori noti alle forze dell’ordine

Ulteriori pregressi controlli, effettuati sempre dalla Stazione Carabinieri di Nova Milanese, inoltre, ha portato alla identificazione: “di numerosi avventori gravati da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, la persona, stupefacenti e in materia di immigrazione”. “Sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 T.U.L.P.S e accertati i rischi per la sicurezza e l’ordine pubblico, nonché l’incolumità delle persone, soprattutto giovanissimi”, per tutelare la sicurezza delle persone il Questore ha quindi disposto la sospensione dell’attività con chiusura per sette giorni.