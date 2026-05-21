Soddisfazione sì, ma anche tanta cautela. È la reazione dell’associazione HqMonza alla notizia dell’approvazione da parte della Conferenza Unificata Stato Regioni del finanziamento totale del prolungamento della metropolitana M5 fino a Monza.

Metro M5 a Monza, Hq Monza dopo il sì al finanziamento: «Percorso a ostacoli fino al lavoro delle talpe»

«È un nuovo passo decisivo verso la realizzazione del prolungamento di M5 – ha commentato Isabella Tavazzi, la portavoce dell’associazione da anni focalizzata sull’arrivo della metropolitana in città – Siamo soddisfatti, ma freniamo l’entusiasmo: il percorso è pieno di ostacoli sino a quando le TBM (le “talpe”) non inizieranno a scavare. Per il momento, intanto, sono molto stretti i tempi per evitare che il progetto cada in altre trappole burocratiche preliminari. Aspettiamo con ansia il controllo di legittimità della Corte dei Conti, soltanto dopo il quale i ministeri MIT e MEF potranno finalmente emanare il decreto che darà il via libera alla gara d’appalto».