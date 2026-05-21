Bovisio, undicenne scompare e si leva in volo l’elicottero dei carabinieri: ritrovata a Milano Porta Garibaldi

Ansia e preoccupazione, poi la notizia tanto attesa: dopo ore di ricerche è stata ritrovata una ragazzina di 11 anni scomparsa nella mattinata di giovedì 21 maggio, a Bovisio Masciago. Secondo le prime sommarie informazioni la minore, che vive a Barlassina, era stata accompagnata a Bovisio Masciago per una visita nella sede della Asst in via Cantù. All’improvviso la scomparsa. Forse una fuga volontaria, o forse nemmeno si è resa conto di quanto stava facendo mentre si allontanava dalla struttura sanitaria.

Ragazzina scomparsa da Bovisio, anche l’elicottero dell’Arma in volo: ritrovata a Milano, sta bene

I bovisiani si sono accorti presto che stava accadendo qualcosa: un elicottero dei Carabinieri ha sorvolato a lungo il centro cittadino verso le 11.30 catturando l’attenzione dei passanti e dei residenti. Preso si è sparsa la voce di una bambina scomparsa, anche se nessuno conosceva i contorni della vicenda. Il timore delle forze dell’ordine era la vicinanza della ferrovia: se la bambina era salita su qualche treno, sarebbe stato ben difficile ritrovarla. In realtà i Carabinieri sono stati davvero bravi: poche ore più tardi l’hanno fermata a Milano Porta Garibaldi, facendo tirare a tutti un sospiro di sollievo.