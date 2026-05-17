Metro M5 a Monza: il finanziamento giovedì 21 è al voto della Conferenza

“La Conferenza unificata è convocata, in seduta ordinaria, per giovedì 21 maggio 2026, alle ore 12.00, con il seguente ordine del giorno”: così si legge sul sito dell’organismo che regola i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. E sì: il pacchetto di interventi dei ministeri dei Trasporti e dell’Economia che finanziano anche la metropolitana M5 a Monza c’è.

Metro M5 a Monza: i punti in discussione alla Conferenza unificata

Il punto all’ordine del giorno della Conferenza unificata di giovedì 21 maggio

Poi certo: quel provvedimento dovrà essere votato e approvato, ma intanto è lì, nero su bianco, terzo punto in discussione giovedì a partire da mezzogiorno. La seduta sarà aperta dall’approvazione del report e del verbale della seduta del 30 aprile 2026. Quindi passerà in discussione lo schema di decreto del ministro dell’Istruzione e del merito, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, riguardo i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex Dsga) e la sua distribuzione tra le regioni, per gli anni scolastici 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030. Al secondo punto si discute dell’approvazione delle modifiche alle “Specifiche tecniche per l’adeguamento delle piattaforme”, approvate con decreto 26 settembre 2023.

Metro M5 a Monza: il voto sul finanziamento della linea Lilla

Quindi, al terzo, arrivata “l’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sullo schema di decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze, concernente il finanziamento dei sistemi di trasporto rapido di massa, di cui all’articolo 3, commi 4 e 5, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2025, n. 118“.

La seduta prevede poi il parere della Conferenza sul Documento di finanza pubblica 2026, quello sul riparto delle risorse del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo per l’anno 2026, e l’acquisizione della designazione di un rappresentante in seno alla Commissione di valutazione e monitoraggio dei progetti relativi all’avviso pubblico “Vita & Opportunità – Un futuro migliore e di valore per tutti”.

Se tutto va per il verso giusto, come anticipato dal Cittadino il 14 maggio, ci sarà poi poco più di un mese di tempo per pubblicare la gara d’appalto per il prolungamento della metropolitana M5 da Bignami a Monza con undici nuove fermate.