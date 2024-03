I volontari della Protezione civile di Meda in campo domenica 10 marzo per evitare allagamenti a causa della pioggia e il Comune attiva il Coc, Centro operativo comunale, per monitorare al meglio il territorio.

Meda: Protezione civile al lavoro contro gli allagamenti, volontari coordinati dal Coc

Meda protezione civile Meda protezione civile

In virtù dell’allerta della Protezione civile per le intense precipitazioni con innalzamento dei livelli dei reticoli idrici minori e del torrente Tarò, il sindaco di Meda, Luca Santambrogio e il comandante della Polizia locale, Claudio Delpero, hanno attivato l’organismo comunale per attivare le operazioni di prevenzione ad eventuali allagamenti.

Un lavoro che ha impegnato i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, gli agenti della Polizia locale, ma anche il personale dell’Ufficio tecnico comunale, le forze dell’ordine ed il supporto dei vigili del fuoco.

Meda: Protezione civile al lavoro contro gli allagamenti, monitorato il territorio e i punti critici

Nel pomeriggio di domenica 10 marzo, in particolare, sono stati ultimati gli interventi di messa in posa delle protezioni in diversi punti ritenuti critici ed il rischio di esondazione contenuto è poi rientrato. Azioni coordinate al meglio nel corso delle ore in cui le piogge sono state più copiose: il territorio medese è stato tenuto sotto stretta osservazione, soprattutto in corrispondenza dei corsi d’acqua.